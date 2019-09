Num centro de detenção na Austrália, crianças até aos 13 anos foram presas ao chão por funcionários e forçadas a usar "açaimes", segundo uma declaração de Wayne Lines, o provedor de justiça australiano. O estado da Austrália do Sul, onde se verificou este caso, é o último a permitir o uso de capuzes de cuspo, numa tradução livre a partir do inglês, nos centros no país.

O provedor recomendou que o uso destes capuzes, cuja finalidade é impedirem que a pessoa morda ou cuspa, seja eliminado dentro de um ano e que os dispositivos sejam removidos da lista de restrições mecânicas aprovadas em instalações de detenção juvenil. O governo comprometeu-se a eliminar gradualmente o uso dos "açaimes" até 5 de outubro do próximo ano.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, o Centro de Detenção de Jovens de Adelaide, na Austrália, utiliza os "açaimes" desde 2014 e começou a fazer registos em 2016. Foram utilizados em 22 crianças, em 57 ocasiões, entre outubro de 2016 e junho de 2019 - uma criança utilizou o dispositivo 19 vezes em apenas nove meses.

Segundo o provedor, o uso deste capuz também viola as regras internacionais sobre o tratamento de prisioneiros e aumenta o risco de asfixia. Para colocar o capuz, os menores eram mantidos numa posição que pode provocar-lhes falta de ar. O uso destes dispositivos já foi associado a mortes no Reino Unido e nos Estados Unidos.

As imagens de segurança de 12 incidentes com "açaimes" foram vistas pelo provedor. Num dos casos, uma menina de 13 anos foi presa ao chão por cinco funcionários que a algemaram atrás das costas e lhe colocaram o dispositivo porque recusou ir para casa. Noutro caso, 12 funcionários entraram na cela de um rapaz de 17 anos e saíram quatro minutos depois com o rapaz algemado e usando o "açaime". O rapaz e um funcionário foram levados para o hospital depois do incidente.

O Departamento de Serviços Humanos da Austrália do Sul – que dirige o centro – aceitou as principais recomendações para eliminar gradualmente os "açaimes", mas afirmou que removê-los era "problemático neste momento" porque "um conjunto muito específico e limitado de circunstâncias em outros métodos, como equipamentos de proteção individual, não é viável".