Covid-19: Primeira-ministra da Nova Zelândia pede semana de quatro dias

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, sugeriu às empresas do seu país para equacionarem a possibilidade de adotarem um regime de uma semana de quatro dias de trabalho para que os funcionários possam ter mais flexibilidade para aproveitar o turismo, como um mecanismo de recuperação pós-pandemia.O turismo é um setor com muito peso na economia neo-zelandeza e, como o país mantém as fronteiras fechadas, o governo quer impulsionar o turismo interno.Arden afirma que muitos trabalhadores se queixam da falta de flexibilidade para conciliarem a vida familiar e lúdica com o trabalho. "Ouço muitas pessoas a dizer que deveríamos ter uma semana de quatro dias de trabalho. Essa é uma decisão entre empresas e trabalhadores", disse num vídeo publicado no Facebook."Uma das coisas que aprendemos com a covid-19 foi a capacidade das pessoas trabalharem a partir de casa e a produtividade que conseguem obter", afirmou a primeira-ministra, apelando aos empregadores que ponderassem esta hipótese.As declarações foram feitas depois de uma visita à cidade de Rotorua, uma das regiões com maior dependência do turismo e onde a governante falou com comerciantes locais e com empresários do sector do turismo, restauração e alojamento.A Nova Zelândia tem quase cinco milhões de habitantes e regista um total de 1.503 casos de infeção e 21 mortes. A Nova Zelândia impôs medidas de confinamento consideradas como as mais estritas do mundo, podendo ser esse um dos motivos para o sucesso.As autoridades neozelandesas impuseram em finais de março as primeiras restrições no país para lutar contra a progressão do vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, numa altura em que se registavam apenas 28 infetados, tendo declarado quarentena estrita no dia 25 desse mês.A reabertura progressiva começou em 28 de abril, com a retoma de cerca de 75% das atividades económicas e comerciais, acompanhada por algumas restrições e regras de distanciamento social.