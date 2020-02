Na Nigéria trata-se de um cidadão italiano que voltou de Milão a 25 de Fevereiro e foi hospitalizado no estado de Lagos, após ter testado positivo, revela a Reuters. "O paciente está numa condição clínica estável e não apresenta sintomas perturbadores", afirmou o Ministério da Saúde nigeriano.



A primiera-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, confirmou que um residente do país, de cerca de 60 anos, que esteve recentemente no Irão, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Até ao momento, a Nova Zelândia não tinha tido ainda nenhum caso do Covid-19.Também a Bielorrússia registou o primeiro infetado. Trata-se de um estudante iraniano. O ministro da Saúde daquele país adiantou que a Bielorússia está a testar todos os viajantes que cheguem da Coreia do Sul, Irão e Itália.Lituânia e Nigéria, países da África subsariana, confirmaram também os seus primeiros casos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) instou esta quinta-feira que todos os países que ainda não detectaram casos devem preparar-se para uma possível chegada do novo coronavírus, alertando que seria um "erro fatal" acreditar que podem estar a salvo.

Dois outros casos de contaminação foram identificados nos últimos dias no norte da África, Egito e Argélia. O número muito baixo de pacientes detetados em países africanos, com sistemas de saúde frágeis, tem intrigado os epidemiologistas, enquanto mais de 83.000 casos foram identificados em outras partes do mundo.

O novo coronavírus já se espalhou a um total de 49 países.

O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão, um dos quais com confirmação de infeção e o outro por indícios relacionados com o novo coronavírus.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.