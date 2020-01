Mark Graham, do Conselho de Conservação da Natureza, afirmou:

Os incêndios que varrem a Austrália há várias semanas podem ter sido responsáveis por eliminar completamente espécies de plantas e animais. Segundo a Universidade de Sydney, citada pelo jornal britânico The Times , 480 milhões de animais morreram direta ou indiretamente devido aos incêndios que já mataram 11 pessoas.Os incêndios continuam a lavrar no continente. Esta quinta-feira 130 incêndios estavam ativos naquele país onde já arderam mais de cinco milhões de hectares de floresta.Têm sido amplamente difundidas notícias sobre cangurus que fogem dos seus habitats e coalas que se aproximam de humanos para pedir água. A situação destes últimos é particularmente complicada já que estão a perder boa parte do seu habitat natural.Numa audição no Parlamento em dezembro,"Os fogos têm ardido com tal intensidade e velocidade que tem havido uma grande taxa de mortalidade de animais que moram nas árvores. Os coalas , por exemplo, não têm velocidade suficiente para fugir."A gravidade dos incêndios florestais pode causar o desaparecimento dos coalas, cuja população em todo o país é de cerca de 80 mil, de acordo com a Koala Australia Foundation, se este tipo de catástrofe continuar e as florestas de eucalipto não estiverem protegidas na região da costa norte de Nova Gales do Sul.

Há várias semanas que a Austrália combate os incêndios. O perigo de incêndio no estado do sul da Austrália é catastrófico – o que quer dizer que caso um fogo comece os bombeiros não o conseguem controlar – , com as temperaturas a poder chegar aos 42ºC. Em Sydney, a cidade mais populosa da Austrália com cinco milhões de residentes, o fumo chegou a impedir que a luz do sol surgisse. As pessoas foram aconselhadas a manter-se em casa devido aos níveis perigosos de fumo.