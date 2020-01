Uma debandada de várias pessoas em Kerman, Irão, causada pelo pânico ocorreu durante o cortejo funerário do comandante Qassem Soleimani , matando pelo menos 32 pessoas, segundo a agência de notícias Fars. Outras 190 pessoas ficaram feridas.O incidente ocorreu na cidade natal do comandante das forças especiais iranianas durante o cortejo fúnebre. O diretor dos serviços de emergência médica nacional, Pirhossein Koulivand, confirmou àquela televisão a existência de mortos e feridos: "Hoje devido à grande concentração de multidão infelizmente alguns dos nossos cidadãos que estavam em luto ficaram feridos e alguns morreram", disse. O funeral foi adiado e não se sabe quando será retomado.Mais de um milhão de pessoas ter-se-ão deslocado até Teerão, a capital do Irão, para manifestarem pesar pela morte de uma das principais figuras do regime, morto num ataque aéreo levado a cabo pelos EUA

Dezenas de milhares de pessoas, vestidas de preto, empunhavam imagens de Soleimani e exigiam vingança contra os Estados Unidos, aumentando drasticamente as tensões no Médio Oriente.