Arábia Saudita: Terror, raptos e tortura no reino que queria ser moderno

Abdullah Al-Ghamdi, um exilado saudita que obteve asilo político no Reino Unido há vários anos, escreveu a 19 de maio um artigo no site da Euronews em que relatava o que se passa na Arábia Saudita, enquanto o mundo está mais ocupado com o coronavírus: "O dr. Abdullah Al-Hamid, um dos heróis políticos da Arábia Saudita, morreu recentemente sob detenção no país que amava. A sua morte não foi um acidente. Estava mal há algum tempo e as autoridades sauditas recusaram dar-lhe o tratamento médico de que necessitava. Não lhe bastando esquartejar aqueles que discordam dele, a negligência médica deliberada parece ser o novo método preferido do Príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para lidar com ativistas detidos."E não são apenas ativistas ou críticos que vão parar à prisão, basta ser parente de um. Al-Ghamdi sabe do que fala: a família foi detida em 2018. A mãe e um dos irmãos, presos ao mesmo tempo em casa, foram torturados em frente um do outro, severamente espancados e queimados com cigarros e sujeitos a períodos de isolamento. "Disseram-me que a única forma de libertarem a minha mãe e os meus irmãos é eu voltar para a Arábia Saudita e entregar-me, mas nem sabemos se isso é verdade", conta no mesmo texto. Há algum tempo que não consegue falar com eles.Ora, o padrão de prisões não se atenuou nos últimos meses – pelo contrário.