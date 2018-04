O PSD reagiu ao ataque conjunto dos Estados Unidos, França e Reino Unido contra três alvos na Síria, em resposta ao ataque com armas químicas em Douma.

Os sociais-democratas frisam que se trata de "um ataque cirúrgico e direccionado a instalações de fabrico e armazenamento de armas químicas da Síria": o Departamento de Defesa dos EUA indicou ter atacado um centro de investigação e armazéns.

Num comunicado assinado por Tiago Moreira de Sá, que preside à Comissão de Relações Internacionais do partido, salienta-se que "os bombardeamentos tiveram um carácter punitivo, destinando-se a demonstrar ao regime sírio que a violação sistemática do direito e das regras básicas da ordem internacional através do uso de armas químicas contra a população civil é inaceitável e não pode passar sem punição".

Para o PSD, o veto da Rússia ao mecanismo de investigação independente destinado às averiguações sobre o uso de armas químicas não deixou "outra alternativa senão repor a legalidade através de uma acção de força".

"Ainda que seja aconselhável a maior prudência para evitar uma escalada de violência na região, o PSD apoia sem ambiguidade a iniciativa dos seus aliados, que vai no sentido de deixar claro que o uso de armas químicas é uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada sem uma resposta que dissuada o Estado infractor de repetir esse tipo de prática", lê-se no documento.

"Condenamos veementemente os ataques químicos contra civis; afirmamos que o uso de armas químicas representa mais uma inaceitável violação do direito internacional pelo regime sírio; afirmamos a posição de que o conflito sírio só terá uma solução política; entendemos que esta solução política só podia ser desencadeada por uma acção assertiva e determinada de Estados que, como Portugal, respeitam as normas, regras, leis e instituições da ordem internacional", conclui o PSD.