A Rússia acusa a Síria de ter abatido de forma acidental um avião onde seguiam 15 militares, depois de ataques balísticos vindos de Israel terem colocado o aparelho em perigo. Com o Kremlin a considerar as acções de Israel como "irresponsáveis", chamou o embaixador israelita para discutir o assunto, já depois de ter ameaçado que iria retaliar.

Uma porta-voz do ministério dos negócios estrangeiros russo afirmou esta terça-feira que o embaixador israelita na Rússia tinha sido chamado ao ministério para debaterem o que se incidente desta madrugada.

Segundo a versão russa, o avião foi abatido por forças sírias, depois de ter sobrevoado sobre a Síria a uma altitude considerada perigosa. Segundo os russos, o aparelho estava àquela altura por estar a fugir a aviões israelitas que o perseguiam.

O governo israelita ainda não comentou as acusações do governo russo.

"Consideramos as acções do exército israelita como hostis", afirmou Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. "Como resultado das acções irresponsáveis do exército israelita, morreram 15 militares russos."

Moscovo alega que o avião desapareceu dos radares enquanto tentava aterrar na base aérea de Hmeymim, ao mesmo tempo que os navios franceses e os caças israelitas estavam envolvidos em ataques aéreos. A França já negou ter lançado quaisquer ataques com mísseis.

A Rússia defende que os caças F-16 de Israel que estavam a fazer os ataques aéreos usaram o avião russo como cobertura para poderem aproximar-se dos alvos sem serem atingidos pelo sistema de defesa anti-aérea da Síria. "Ao esconderem-se atrás do avião russo, os pilotos israelitas colocaram-no na linha de fogo do sistema de defesa da Síria. Como resultado o Il-20 foi abatido pelo sistema de mísseis S-200 da Síria."