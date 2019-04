O atual primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu principal opositor, o centrista Benny Gantz, estão empatados nas eleições legislativas de hoje, segundo as sondagens à boca das urnas divulgadas pelos canais de televisão.

O partido Likud (direita), de Netanyahu, contra entre os 33% e os 36% dos votos contabilizados até agora e a lista Azul e Branco, de Gantz, totaliza entre os 36 e os 37% dos votos, segundo sondagens divulgadas pelos três maiores canais de televisão israelitas.

As urnas abriram às 07:00 (05:00 em Lisboa) para os cerca de 6,4 milhões de eleitores, que vão eleger 120 deputados do Parlamento (Knesset) e se confrontam com a hipótese de Netanyahu, indiciado por práticas de corrupção que devem ser esclarecidas após as eleições, perder o escrutínio.

Os resultados oficiais só vão começar a ser divulgados no início da quarta-feira, mas, dado o estado fragmentado da política israelita, o veredicto final poderá demorar alguns dias até ser conhecido.

O parlamento israelita tem 120 lugares e Netanyahu está no poder desde 2009, depois de ter tido um primeiro mandato entre 1996 e 1999.O primeiro-ministro em funções, com 69 anos, é suspeito em três casos de corrupção.Com Lusa