As Nações Unidas ofereceram um barco que possa albergar as negociações entre as duas facções em disputa na guerra civil do país árabe mais pobre.

As conversas sobre a paz no Iémene estão a ser tidas a bordo de um barco que esteve ao serviço da Organização das Nações Unidas (ONU). O barco está atracado no Mar Vermelho como tentativa de encontrar um espaço de negociações neutro para ambos os lados.



Um dos responsáveis pela missão das Nações Unidas no país do Médio Oriente pediu que a última reunião ocorresse ao largo de Hodeidah, já que os rebeldes se tinham recusado a encontrar com forças governamentais na cidade devido a receios pela segurança. Desde janeiro que este medo pela segurança de parte a parte estava a reter as negociações.



Um representante das Nações Unidas, citado pelo jornal britânico The Guardian, confirmou que está otimista para as negociações, já que tanto os EUA como os sauditas reconheceram que uma solução puramente militar não seria aceitável neste momento.



A comitiva governamental do Iémene entrou a bordo do navio no sábado e dirigiu-se em direção ao porto de Hodeidah, onde pernoitou. Os responsáveis pela negociação dos rebeldes embarcaram este domingo.



Este porto iemenita é o ponto de entrada de maior parte dos bens importados por aquele país, bem como ponto de entrada para a ajuda humanitária que chega de diversos pontos do globo. Esta ajuda humanitária é essencial para o país mais pobre do mundo Árabe e que está a braços com uma das maiores crises humanitárias do mundo. Milhares de iemenitas passam fome e dezenas de milhares morreram desde que estalou a guerra civil.