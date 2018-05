O jacto caiu depois da descolagem e não foi atingido por quaisquer projécteis.

Um jacto russo Sukhoi-30 caiu hoje na Síria, levando à morte dos seus dois pilotos. A informação foi confirmada pelo exército russo.



As agências noticiosas russas, citando um comunicado do ministério da Defesa, descreveram que o jacto caiu depois da descolagem e que não foi atingido.



A queda pode-se ter originado devido à colisão com um pássaro.