Pela primeira vez, desde a Guerra dos Seis dias, em 1967, quando Israel ocupou território árabe, a Arábia Saudita reconheceu o direito dos judeus terem a sua própria terra.

Pelo menos, foi o que disse o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman em entrevista à revista norte-americana The Atlantic. "Eu acredito que os palestinianos e os israelitas têm o direito de ter o seu próprio território. Mas temos de ter um acordo de paz que assegure a estabilidade para todos e ter relações [diplomáticas] normais."

Mas a declaração terá causado desconforto no reino, que não reconhece Israel como país. Mais ainda, quando surge quatro dias depois da morte de 16 palestinianos na Faixa de Gaza.

Pouco tempo depois da divulgação da entrevista, o rei Salman reiterou o apoio da Arábia Saudita ao povo palestiniano.

O soberano, de 82 anos, reafirmou "a posição inabalável perante a questão Palestiniana e os direitos legítimos do povo palestiniano a um estado independente como Jerusalém como capital."

Na entrevista, o príncipe herdeiro, que tem tomado as rédeas do reino, salientou as preocupações do país. "Preocupa-nos o futuro da mesquita sagrada de Jerusalém e os direitos dos palestinianos. Não temos objecção contra qualquer outro povo."

E garantiu mesmo ter interesses partilhados com Israel. "Temos muitos interesses que partilhamos com Israel e se houver paz, haveria grande interesse entre Israel e os países do Conselho de Cooperação do Golfo [organização de integração económica]."

Este é mais um indício da aproximação entre os dois países, depois do mês passado Riade ter aberto o espaço aéreo a um voo comercial israelita, provocado por um inimigo comum, o Irão.