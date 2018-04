O Pentágono garantiu hoje que o ataque conjunto dos Estados Unidos, do Reino Unido e de França atingiu com sucesso cada alvo pretendido. O Tenente-General Kenneth McKenzie, das Forças Armadas norte-americanas, considerou que a capacidade de produção de armas químicas da Rússia foi atrasada "por anos" com a ofensiva devido à natureza dos alvos atingidos: locais onde se desenvolviam e guardavam armas químicas.

O departamento de Defesa dos EUA revelou imagens dos três locais atingidos: um centro de investigação em Barzeh, arredores de Damasco, que segundo os EUA servia para produzir gás de cloro e sarin; e dois locais a este de Homs, onde os EUA acreditam que se guardavam armas químicas.

Algumas infraestruturas ligadas à produção de armas químicas mantiveram-se intocadas, alega o Pentágono. "Mas penso que lhes infligimos um grande golpe", frisou McKenzie.

Os EUA acreditam que não se registaram mortes de soldados russos. Os meios russos no terreno não ripostaram contra o ataque dos aliados e a defesa aérea da Síria também não produziu qualquer "efeito material" na ofensiva.

Porém, o Pentágono não deixa de parte que o governo de Assad não possa voltar a usar armas químicas. "Diria que ainda existem elementos residuais do programa sírio por aí. Não direi que serão incapazes de continuar a conduzir um ataque químico no futuro. Suspeito, porém, que pensarão muito e longamente antes de o fazer", afirmou o general McKenzie.

Hoje, a Rússia indicou que alguns mísseis tinham sido interceptados pela defesa aérea da Síria. O número de mísseis atingidos, segundo os dois países, é de entre 13 e 79 mísseis interceptados.

No ataque ocorrido esta madrugada, foram disparadas munições de navios e de aeronaves. Entre elas, cerca de 100 mísseis-cruzeiro Tomahawk.

Em Abril de 2017, Trump ordenou pela primeira vez uma acção militar contra a Síria. Foram disparados 59 mísseis Tomahawk.