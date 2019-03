Há várias semanas que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman não aparece nas reuniões governamentais. Ausência está a causar desconforto na administração.

O herdeiro ao trono saudita não esteve presente numa série de reuniões diplomáticas e governamentais nas últimas semanas, levantando suspeitas de que terá perdido autoridade a nível financeiro e económico dentro do país, avança o jornal britânico The Guardian.



De acordo com o jornal britânico, terá sido o pai de Mohammed bin Salman, o rei Salman, a informar ministros do seu governo que iria limitar os poderes do filho. Mas quando o príncipe herdeiro foi convocado para estar presente numa reunião, acabou por não aparecer.



Mohammed bin Salman tem estado sob o escrutínio público desde o homicídio do jornalista saudita Jamal Khashoggi, em outubro do ano passado. O príncipe herdeiro é suspeito de ter ordenado os ataques. A Arábia Saudita negou sempre estas acusações. Pode ser este tema que está a causar também tensão entre o príncipe herdeiro e o rei Salman. O papel de Mohammed bin Salman no conflito do Iémen pode também estar a ser posto em causa.



A embaixada saudita não respondeu aos pedidos de esclarecimento do jornal britânico.



O príncipe herdeiro tem estado também ausente de aparições públicas nas últimas semanas, tendo sido notícia apenas a sua conversa por telefone com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.



De acordo com uma fonte do jornal The Guardian, a ausência do príncipe, não sendo novidade, está a levantar questões no seio do governo saudita, tendo o rei Salman ficado particularmente arreliado com a ausência do príncipe na reunião para a qual foi convocado na passada terça-feira, quando o rei discursou sobre os problemas que estão a afetar o país.