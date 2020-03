O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu voltou a vencer as eleições legislativas esta segunda-feira. É a terceira vitória legislativa no espaço de um ano, de acordo com as sondagens à boca das urnas. Daqui a duas semanas vai começar o julgamento do atual governante por suspeitas de corrupção.O partido de Netanyahu, o Likud (centro-direita), terá conseguido entre 36 e 37 lugares no parlamento israelita. A maioria no Knesset é conseguida com 61 deputados. Uma coligação à direita com o Yamina, o Shas e o Judaísmo Tora Unida permite a Netanyahu ter 60 deputados, faltando um para a maioria.

Depois de conhecidas as projeções, o primeiro-ministro escreveu na rede social Twitter "obrigado", acrescentando, depois, que se trata "de uma grande vitória para Israel".

O rival Benny Gantz conseguiu entre 32 e 33 lugares, um cenário menos consolidado do que aquele atingido em setembro de 2019, quando conseguiu ter mais um deputado do que o atual primeiro-ministro. No entanto, na altura, nenhum dos dois líderes conseguiu formar uma maioria governamental no parlamento.De acordo com as sondagens à boca das urnas, o terceiro partido mais votado foi a Lista Árabe, que reúne os vários partidos árabes, com 14 a 15 deputados.

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou o mês passado que tinha pedidoo levantamento de imunidade ao Parlamento, uma hora antes da sessão parlamentar que devia debater a questão.

"Eu informei o presidente do Parlamento que retiro a minha imunidade e mais tarde vou acabar com as alegações ridículas sobre mim", disse Netanyahu através de um comunicado.

O primeiro-ministro de Israel está envolvido em três casos de alegada corrupção.



O chefe do Governo de Israel também esteve em Washington ao lado do Presidente Donald Trump para a apresentação do plano de paz norte-americano para o conflito israelo-palestiniano, que considerou "histórico". Reconhecendo Jerusalém como a "capital indivisível de Israel" e prevendo a anexação pelo Estado hebreu dos colonatos que criou na Cisjordânia ocupada desde 1967 e do vale do Jordão, o "plano Trump" foi rejeitado pelos palestinianos por dar sobretudo resposta a reivindicações israelitas.