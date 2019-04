Com 97,4% dos votos contados, o partido do atual primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu , tem uma magra vantagem de 0,31% nas eleições parlamentares do país sobre o partido de Benny Gantz. O Likud obteve 26,28% dos votos, contra 25,97% do Azul e Branco - com ambos a elegerem 35 deputados para o Knesset, o parlamento de Israel . No entanto, será o partido do primeiro-ministro a formar governo novamente."Não vencemos esta ronda. Vamos fazer a vida do Likud um inferno na oposição, disse Yair Lapid, o número dois do partido de centro.Em atualização