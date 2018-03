Nove dias depois da explosão que atingiu a viatura onde seguia o primeiro-ministro palestiniano, Rami Hamdallah, no dia 13 de Março, as forças de segurança mataram hoje a tiro o principal suspeito num tiroteio na Faixa de Gaza.

A explosão, que ocorreu quando as viaturas onde seguiam o primeiro-ministro e chefe da segurança, Majid Faraj, entravam na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, fez tremer a tentativa de reconciliação entre as duas forças palestinianas, Hamas e a Fatah.

Em 2007, o Hamas expulsou a autoridade palestiniana, dominada pela Fatah, da Faixa de Gaza, onde vivem dois milhões de pessoas. O Egipto tem tentado que as duas forças cheguem a acordo para que a Autoridade Palestiniana regresse à Faixa de Gaza.

O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, responsabilizou o Hamas pelo incidente, que não causou feridos.

Em comunicado, o ministro do Interior de Gaza, do Hamas, adiantou que depois de uma investigação à tentativa de assassinato, cercou o esconderijo do suspeito, identificado como Anas Abu Khoussa, e acabou por matá-lo numa troca de tiros.

O tiroteio provocou ainda a morte de um alegado cúmplice e de dois agentes de segurança do Hamas.