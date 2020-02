Os dois pacientes infetados com coronavírus no Irão morreram esta quarta-feira. Testes preliminares feitos aos iranianos tinham dado positivo ao início do dia para o Codvid-19.A informação foi confirmada pelo chefe da Universidade de Ciências Médicas de Qom, segundo a agência Reuters.O Ministério da Saúde deu conta esta quarta-feira de que ambos os pacientes estavam em isolamento.