É um anúncio político mas que parece um anúncio a uma fragrância. No final, depois de mostrar o frasco de "Fascism", a ministra afirma: "Cheira-me a democracia".

A ministra da Justiça israelita é a protagonista de um anúncio político que se assemelha a um anúncio a um perfurme chamado "Fascism" ("fascismo" em português). No anúncio lançado esta terça-feira, a ministra Ayelet Shaked aparece a mover-se em câmara lenta e a preto e branco até mostrar a embalagem de perfume onde se lê "fascismo".



Foi desta forma que a líder do partido Nova Direita escolheu responder às críticas que lhe têm sido dirigidas na sequências das alterações que quer implementar no sistema judicial do país. As alterações que Shaked pretende introduzir - incluindo uma menor intervenção do Supremo Tribunal nos casos judiciais - levou a que opositores da governante a acusassem de ser fascista.





E a resposta surgiu de forma satírica com um aparente anúncio de perfumes enquanto se ouvem frases como "reforma do sistema jurídico" ou "limitar os poderes do Supremo Tribunal". No final, e depois de se borrifar com o perfume, a ministra olha para a câmara e exclama: "Cheira-me a democracia".A declaração final do anúncio choca com as opiniões que têm sido veiculadas pelos opositores de Shaked.Os israelitas vão às urnas no próximo dia 9 de abril e toda a comunidade internacional.