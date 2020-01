O comandante da força de elite iraniana Al-Quds, o general Qassem Soleimani, morreu num ataque aéreo levado a cabo pelos EUA esta sexta-feira de madrugada. O Irão refere que Soleimani foi um dos principais combatentes contra os grupos extremistas do auto-proclamado Estado Islâmico e da Al Qaeda. O Irão já afirmou que se irá vingar e os Democratas acusam Trump de ter tomado uma iniciativa bélica sem ter avisado o Congresso.



Durante a madrugada, o Pentágono informou que tinha sido o presidente dos EUA a ordenar a morte do comandante da força de elite iraniana. "Por ordem do Presidente, as forças armadas dos Estados Unidos tomaram medidas defensivas decisivas para proteger o pessoal norte-americano no estrangeiro, matando Qassem Soleimani", disse o Departamento de Defesa norte-americano, em comunicado.



No mesmo ataque morreu também o "número dois" da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], indicaram as autoridades. Pelo menos oito pessoas foram mortas no ataque, três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana. Trump afirmou que o Irão estava por trás deste ataque. O ataque à embaixada durou dois dias.

O principal homem do clero xiita do iraque, o grande aiatola Ali al-Sistani, pediu contenção quer aos Estados Unidos da América , quer ao Irão , depois do ataque desta madrugada que resultou na morte do comandante das tropas de elite iranianas, Qassem Soleimani. No ataque morreu também o comandante militar iraquiano Abu Mahdi al-Muhandis."O ataque cruel no aeroporto internacional de Bagdade desta madrugada é uma violação da soberania iraquiana e dos acordos internacionais. Levou à morte de vários comandantes que derrotaram os terroristas do Estado Islâmico", afirmou o grande aiatola num comunicado citado pela Reuters. Acrescentou ainda: "Estes eventos e outros indicam que o país tem pela frente tempos difíceis. Pedimos a todas as partes que se contenham e atuem de forma ponderada".