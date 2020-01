Iraque informou EUA dos ataques do Irão uma hora antes

O Iraque foi informado pelo Irão do início dos ataques às bases iraquianas usadas por militares norte-americanos, pouco antes da confirmação norte-americana dos ataques por Teerão. Segundo o primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdelmahdi, o seu gabinete foi avisado por volta da meia-noite pelos iranianos que iria ser lançado um ataque contra as bases militares norte-americanas. O dito ataque só aconteceu por volta da 1h20 (hora local).





Abdelmahdi disse que recebeu uma mensagem oficial do Irão anunciando que iriam começar os ataques, numa resposta à morte do comandante Qasem Soleimani na passada sexta-feira. "Na quarta-feira depois da meia-noite, recebemos uma mensagem verbal oficial da República islâmica do Irão indicando que a resposta ao assassinato do mártir Qassem Soleimani estava a começar ou começaria em breve e que os ataques seriam limitados às áreas onde os militares dos Estados Unidos estão presentes no Iraque, sem mais detalhes sobre as localizações", afirmou o gabinete de imprensa de Abdelmahdi.

O comunicado acrescenta que "quase ao mesmo tempo", os americanos confirmaram o início dos ataques, tendo telefonado "enquanto os mísseis caíam nas secções americanas das bases de Ain al-Assad e Erbil".

Fonte oficial iraquiana disse que até ao momento Bagdade ainda não foi oficialmente notificada de nenhuma morte e que está a fazer tudo para controlar a situação.

Mais de uma dúzia de mísseis iranianos foram lançados hoje de madrugada contra aquelas duas bases iraquianas - em Ain al-Assad e Arbil - que albergam tropas norte-americanas.



"Esta manhã, corajosos combatentes da Força Aérea do IRGC lançaram uma operação bem-sucedida chamada Operação Mártir Soleimani, com o código ‘Oh Zahra’ ao disparar dezenas de mísseis terra-terra sobre a base das forças terroristas e invasoras dos EUA", avançou a agência estatal de notícias estatal ISNA.



"A feroz vingança dos Guardas da Revolução começou", afirmou a organização militar de elite do Irão através de um comunicado. Soleimani comandava esta força quando foi assassinado. Era uma das principais figuras do regime iraniano e havia quem o considerasse um forte candidato para substituir o atual presidente. O ataque ocorreu à 1h20 da manhã, hora local, a mesma hora em que os EUA eliminaram Soleimani, na quinta-feira passada. "Avisamos todos os países aliados dos Estados Unidos que, se forem lançados ataques contra o Irão de bases nos seus países, serão alvo de uma retaliação militar", diz ainda o comunicado.



A Casa Branca confirmou ter avisado o presidente Donald Trump - que ordenou o ataque que vitimou o comandante iraniano - sobre o assunto e que o chefe de Estado está a seguir a situação. "Estamos cientes dos relatos de ataques às instalações dos EUA no Iraque. O presidente foi informado e está a monitorizar a situação de perto e consultando sua equipe de segurança nacional", disse Stephanie Grisham, secretária de imprensa da Casa Branca à CNN.



"O Irão lançou mais de uma dúzia de mísseis contra bases militares dos EUA e das forças da aliança no Iraque. É cristalino que estes mísseis foram lançados a partir do Irão e que tinham como alvo pelo menos duas bases norte-americanas que albergavam militares dos EUA e pessoal da coligação que estavam na base de Al-Assad e de Irbil", referiu o Pentágono em comunicado. "Estamos a trabalhar no balanço inicial dos danos de batalha. Tomaremos todas as medidas necessárias para proteger e defender os militares norte-americanos e os seus parceiros e aliados na região", acrescentou ainda fonte oficial do Pentágono.

Com Lusa