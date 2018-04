Os inspectores da Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) vão viajar até à Síria para investigar o ataque químico em Douma. Segundo médicos e testemunhas, as vítimas apresentaram sintomas de envenenamento com um agente nervoso, e sentia-se o cheiro a gás de cloro. Pelo menos 60 pessoas morreram e mil ficaram feridas no sábado, dia 8 de Abril.

"O pedido coincidiu com outro da República Árabe da Síria e da Federação Russa para investigar as alegações de utilização de armas químicas em Douma. A equipa prepara-se para se encaminhar para a Síria em pouco tempo", indicou a OPAQ. A organização independente pediu ao governo de Bashar al-Assad que trate dos preparativos para a entrada dos inspectores.

Tanto o governo da Síria como a Rússia negam o uso de armas químicas. Esta terça-feira, a Casa Branca emitiu um comunicado em como nem o presidente Donald Trump nem a primeira-ministra britânica Theresa May deixariam que os ataques químicos continuassem a ocorrer.





Os ataques químicos que motivaram investigações ao governo da Síria O enclave rebelde de Douma, na Síria, foi alvo de um ataque químico no dia 7 de Abril, sábado. A Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) abriu uma investigação para determinar se foi um cocktail de gás sarin e gás de cloro que matou cerca de 60 pessoas.

A OPAQ tem um mandato em curso para investigar ataques suspeitos na Síria. Esta missão pretende determinar que substâncias foram utilizadas, mas não determinará responsabilidades.

Ainda hoje, os Estados Unidos levarão a votos no Conselho de Segurança da ONU uma proposta de inquérito para que sejam identificados os culpados do uso sistemático de armas químicas na guerra civil síria. Porém, a resolução deverá ser vetada pela Rússia, como tem acontecido em esforços semelhantes.