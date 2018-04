A Síria garante que os perigos da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) já entraram em Douma, a zona perto de Damasco que foi alvo de um ataque com agentes químicos.Os peritos da OPAQ têm de concluir que agentes químicos foram usados. Apesar de se encontrarem no país desde o fim-de-semana, a Síria indica que só chegaram a Douma agora.Os Estados Unidos da América já tinham alegado que com o tempo, o regime sírio e a Rússia estavam a esconder provas relacionadas com o ataque químico. Hoje, a França também protestou quanto ao mesmo."Até hoje, a Rússia e a Síria ainda se negam a permitir que os inspectores da OPAQ tenham acesso ao local do ataque", lamentou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, via comunicado. "É muito provável que as provas e elementos essenciais estejam a desaparecer do local (…). É essencial que a Síria dê finalmente um acesso imediato, na íntegra e sem restrições a todos os pedidos da OPAQ, seja para visitar os locais, entrevistar pessoas ou consultar documentos."Moscovo comentou as acusações norte-americanas, atribuindo os atrasos ao ataque dos aliados contra a Síria.