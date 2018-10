A morte do jornalista Jamal Khashoggi foi “uma “aberração, um erro”, diz ministro dos Negócios Estrangeiros.

Adel al-Jubeir, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, deu uma entrevista ao canal norte-americano Fox News em que negou saber onde está o corpo de Jamal Khashoggi. O jornalista saudita foi assassinado dentro do consulado do seu país em Istambul, Turquia, a 2 de Outubro.



Jubeir afirmou que a Arábia Saudita não sabe como Khashoggi foi morto. O país está a trabalhar para encontrar o corpo e determinar o que aconteceu. A Arábia Saudita quer responsabilizar os autores do homicídio, afirmou, citado pela Reuters. A morte de Khashoggi foi "uma "aberração, um erro".



O ministro garantiu ainda que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, um dos mais criticados por Khashoggi, negou ter sabido de alguma coisa e que não foi informado.



A Arábia Saudita irá continuar a disponibilizar informação à medida que ficar disponível. O ministro deu ainda as condolências à família de Jamal Khashoggi. "Este foi um erro terrível. É uma tragédia terrível. As nossas condolências vão para a família. Sentimos a vossa dor. Infelizmente, foi cometido um erro enorme e grave e asseguro que os responsáveis vão responder por ele."