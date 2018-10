O registo foi mostrado a Gina Haspel enquanto ela estava na Turquia. Revela como o médico legista que acompanhou o desmembramento de Khashoggi aconselhou os "colegas" a ouvir música enquanto o faziam.

A directora da CIA, os serviços secretos norte-americanos, ouviu uma gravação áudio do homicídio de Jamal Khashoggi. Gina Haspel esteve na Turquia esta semana e ouviu o registo durante a visita. A informação foi confirmada pela agência Reuters junto de duas fontes.



Porém, nem a CIA nem os serviços secretos turcos quiseram comentar a informação.



Jamal Khashoggi foi morto no dia 2 de Outubro dentro do consulado saudita em Istambul, Turquia. O presidente turco garantiu que o jornalista saudita, crítico do regime no seu país, foi assassinado por 15 pessoas.



Durante uma conferência em Riade, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, um dos mais criticados por Khashoggi, disse que a polémica em torno da morte do jornalista não ia parar as reformas na Arábia Saudita. Além disso, indicou que os responsáveis seriam responsabilizados junto da Justiça. "O incidente ocorrido é muito doloroso, para todos os sauditas… O incidente não é justificável", afirmou bin Salman.



O que revela a gravação?

De acordo com o The New York Times, o registo demonstra que Khashoggi foi levado ao escritório do cônsul saudita, Mohammad al-Otaibi, e que imediatamente os agentes sauditas começaram a espancá-lo e a torturá-lo, tendo mesmo cortado os seus dedos.



Não se sabe se Khashoggi foi morto antes de os seus dedos terem sido cortados e o seu corpo, desmembrado. O cônsul manifestou a sua oposição à tortura, mas apenas porque o iam colocar em problemas: "Façam isto lá fora. Vão arranjar-me chatices." Um dos agentes respondeu-lhe: "Se queres viver quando voltares à Arábia, cala-te."



Um médico forense acompanhou a equipa que torturou o jornalista, e tinha como função desmembrar e livrar-se do corpo. Enquanto a cabeça de Khashoggi era cortada e o corpo desmembrado, o médico aconselhou os agentes: "Ouçam música." Era o que ele fazia durante este tipo de trabalhos, afirmou.