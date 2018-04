Os ataques químicos que motivaram investigações ao governo da Síria

O enclave rebelde de Douma, na Síria, foi alvo de um ataque químico no dia 7 de Abril, sábado. A Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) abriu uma investigação para determinar se foi um cocktail de gás sarin e gás de cloro que matou cerca de 60 pessoas. Registou-se mais de uma centena de feridos.

As bombas atingiram um hospital e edifícios em Douma. Contudo, os inspectores da OPAQ não deverão tentar entrar na cidade, depois de terem sido atacados em duas missões anteriores em locais alvo de ataques químicos. Em vez disso, vão entrevistar testemunhas, recolher amostras de sangue e recolher dados sobre voos militares.

O governo sírio já negou a autoria do ataque. Porém, esta não é a primeira acusação de que é alvo. Recorde abaixo as investigações à Síria pelo uso de armas químicas, compiladas pela agência noticiosa Reuters - que não abrangem todos os ataques de que o governo é acusado.

2013: Ban Ki-Moon, então secretário-geral da Organização das Nações Unidas, criou uma missão para investigar o uso de armas químicas pelo regime sírio. A guerra civil decorria há dois anos. Os especialistas tinham de entender se foram usadas armas na cidade de Khan al-Assal, onde em 2013 morreram 26 pessoas. Contudo, a investigação coincidiu com os ataques a Ghouta, a 21 de Agosto do mesmo ano. Morreram centenas de pessoas e os inspectores determinaram que tinha sido usado gás sarin. Os EUA chegaram a ameaçar agir militarmente contra o governo da Síria devido ao ataque, mas este culpou a oposição.

Khan al-Assal

2014: A Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) envolve-se numa nova missão para "estabelecer os factos acerca das alegações de uso de químicos tóxicos, incluindo gás de cloro, para fins hostis na República Árabe da Síria". Concluem que o uso deste gás era sistemático e generalizado, mas que não entra nas suas funções indicar de quem é a responsabilidade.

2016: O mecanismo conjunto da OPAQ e das Nações Unidas, criado em 2015, conclui que as forças do governo sírio usaram gás de cloro como arma química em três ocasiões e que o grupo terrorista Estado Islâmico utilizou gás mostarda. O conselho executivo da OPAQ condenou o governo e os terroristas pelo uso de armas químicas.

2017: Inspectores da OPAQ concluem um novo uso de gás sarin, desta vez em Khan Sheikhoun. 86 pessoas morreram. Só mais tarde, no mesmo ano, é que a OPAQ e a ONU atribuiriam a culpa ao governo de Bashar al-Assad. Esta decisão teve um preço: a Rússia, que apoia Assad, vetou a renovação do mandato do mecanismo conjunto de investigação no Conselho de Segurança da ONU. Depois de vários bloqueios à renovação, os investigadores terminam os seus trabalhos em Novembro de 2017.





Khan Sheikhoun

2018: A Reuters falou com diplomatas e cientistas que indicam que a reserva de armas químicas do governo sírio foi ligada pela primeira vez ao ataque de Ghouta, através de testes laboratoriais. As análises encontraram "marcas" em amostras retiradas de Ghouta e de outros dois locais alvo de ataque químico, que coincidem com químicos entregues pelo regime de Assad em 2013 para que fossem destruídos.