da força de elite iraniana Al-Quds era várias vezes apontado como um possível sucessor do atual presidente do Irão, Hassan Rouhani, apesar de continuar a ser uma figura algo desconhecida do resto do mundo. Mas a sua influência na região da antiga Mesopotâmia não tem paralelo em anos recentes, afirma o jornal The Guardian. "Ele era mais importante do que o presidente, falava com todas as falanges iranianas, tinha uma linha direta com o líder supremo e estava encarregue de lidar com a política regional do Irão", disse ao jornal britânico Dina Esfandiary que integra o think tank da Century Foundation. "Não se pode ser mais importante e influente do que isto", acrescentou.



Um ataque dos EUA via drone em Bagdade, Iraque, na madrugada desta sexta-feira, matou um dos homens mais importantes do regime iraniano. Mas também um homem altamente influente na Síria , Líbano e Iraque. Quem era Qassem Soleimani , o homem de 62 anos que os EUA acreditavam estar a preparar atentados contra altas figuras diplomáticas norte-americanas?O comandante

"Para os xiitas do Médio Oriente, é uma mistura de James Bond, Erwin Rommel [general da Alemanha nazi] e Lady Gaga", escreveu o antigo analista da CIA Kenneth Pollack, sobre o perfil de Soleimani, para o número da revista Time consagrado às 100 personalidades mais influentes do mundo em 2017. Já para o Ocidente, "é (...) responsável de ter exportado a revolução islâmica do Irão, de apoiar terroristas (...) e de conduzir as guerras do Irão no estrangeiro", notou Kenneth Pollack.

Trump ordenou morte de comandante iraniano. Irão promete vingança O comandante da força de elite iraniana Al-Quds, o general Qassem Soleimani, morreu num ataque aéreo levado a cabo pelos EUA. O Irão refere que Soleimani foi um dos principais combatentes contra os grupos extremistas do auto-proclamado Estado Islâmico e da Al Qaeda.

Soleimani destacou-se por ter completado diversas missões perigosas. Foi ferido uma vez e perdeu vários homens que estavam sob o seu comando, mas a sua vontade de permanecer em combate nunca foi abalada.

de elite, as Al-Quds. As suas tropas começaram a ser utilizadas em cenas de crise no Líbano, Iémen, Iraque e Síria. Todos os grandes acontecimentos nestes países tiveram, de alguma forma, mão de Suleimani. Desde o reforço do Hezbollah no Líbano, passando pela resistência dos Houthi no Iémen, passando pela intervenção na guerra civil da Síria e o aumento do poder das forças xiitas no Iraque. O comandante dos Al-Quds esteve de alguma forma envolvido em todos estes momentos marcantes da história recente daquela zona.



No estrangeiro, alguns líderes ocidentais veem-no como uma figura central nas relações de Teerão com grupos radicais como o Hezbollah libanês e o Hamas palestiniano.



Na sua autobiografia, Soleimani escreveu que nasceu em Rabor, uma cidade iraniana, e que aos 13 anos foi forçado a mudar-se para uma cidade vizinha para trabalhar e pagar a dívida contraída pelo pai para com o governo do Xá Reza Pahlavi. Quando aquela dinastia caiu, em 1979, durante a Revolução Iraniana, o jovem Soleimani converteu-se ao governo do aiatola Ruhollah Khomeini e decidiu juntar-se à Guarda Revolucionária, a guarda pessoal destacada para impedir uma contra-revolução.Passados dois anos, o jovem militar foi enviado para combater contra as forças iraquianas que tentavam invadir o Irão Depois da segunda invasão do Iraque por parte dos EUA, em 2003, e da revolução síria de 2011, Soleimani reforçou o seu poder e influência, fazendo crescer as suas forças

Segundo um estudo publicado em 2018 pela IranPoll e pela Universidade de Maryland, 83% dos iranianos inquiridos tinham uma opinião favorável sobre Soleimani, à frente do Presidente Hassan Rohani e do chefe da diplomacia, Mohammad Javad Zarif.

A invasão do Iraque colocou o militar debaixo do radar norte-americano, já que este foi um dos principais agentes na tentativa de fazer com que o Irão alastrasse a sua influência no Iraque. Em 2007 escreveu mesmo uma carta a um comandante norte-americano: "General Petraeus, devia saber que eu, Qassem Soleimani, controlo a política do Irão relativamente ao Iraque, Líbano, Gaza e Afeganistão. O embaixador em Bagdade é um membro das forças Quds e quem o vai substituir também é das Quds".

Um recente leak de documentos que foi citado pelo jornal The New York Times mostrava a influência deste homem atualmente no Iraque, controlando altos quadros daquele país.Há um ano e meio Soleimani tinha lançado um aviso àquele que se tornaria o seu carrasco: "Sr. Trump, o apostador, eu estou a dizer-lhe, saiba que nós estamos perto de si. Naquele sítio onde acha que nós não estamos. Você irá começar a guerra, mas nós vamos acabá-la", afirmou então o comandante. Morreu esta madrugada.