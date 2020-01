Em Teerão, em 1979, na altura que rebentou a revolução islâmica de Ruhollah Khomeini, qual foi a sua tarefa?

Era o encarregado do programa de evacuação de todos os israelitas que estavam no Irão, cerca de 1300. Os funcionários da embaixada representavam a minoria. A maioria eram particulares; engenheiros, agrónomos, empreiteiros de construção, pessoas que tinham ajudado a desenvolver o Irão. Era urgente tornar possível para que quem quisesse sair do Irão, pudesse ir embora. A propaganda de Khomeini para a revolução islâmica tinha um cariz muito forte contra Israel e os judeus.

Nessa propaganda, a CIA e a Mossad eram acusadas de ajudar Reza Pahlevi a torturar prisioneiros políticos nas prisões iranianas.

Não era verdade, mas ninguém acreditaria se negássemos.

Como define as relações de Israel com o regime de Reza Pahlevi?

Boas. Também do ponto de vista da segurança, acho que poderíamos dizer que o Irão foi o segundo país mais importante para Israel, depois dos Estados Unidos. Havia também uma comunidade judaica, muito antiga, com cerca de 85.000 pessoas no país. O Irão passou de um país amigo para um país inimigo.

Que tipo de sinais indiciavam a revolução?

Vimos que tudo se estava a deteriorar; greves e todo o tipo de ataques. Não era fácil andar pelas ruas, mas era preciso. Alguns de nós estavam de plantão na embaixada, e outros trabalhavam desde casa. Nos quatro dias que antecederam a revolução, fui chamado para uma reunião com o último primeiro-ministro de Reza Pahlevi, Shapur Bakhtiar. Disse-lhe que era o encarregado do programa de evacuação dos israelitas e pedi-lhe para me informar da situação. A resposta recebida foi que tudo estava bem. Mas que deveria ser feita algo com Ruhollah Khomeini.

Pediram para que a Mossad o eliminasse.

Exactamente.

Qual foi a resposta?

Que não erámos os polícias do mundo e deveriam ser eles a lidar com o problema.

O que fez no dia do regresso a Teerão de Khomeini?

Saí com a minha equipa para a rua. Tínhamos na mão uma fotografia do próprio Khomeini para que pensassem que fazíamos parte da multidão que com tanto entusiasmo gritava pelo seu nome.

De que maneira a morte do general Qassem Soleimani por um drone norte-americano pode repercutir-se em Israel?

O assassinato de Qassem Suleimani não altera as intenções e declarações do Irão de aniquilar Israel. Contudo, pode aumentar a motivação de atingir alvos israelitas com alvos americanos

Que padrão de perfil deverá ter um agente?

Embora não exista nenhum perfil exacto, porque esta coisas não são matemática, há vários componentes necessários. Existem qualidades básicas que todo o serviço de inteligência do mundo procurará no seu pessoal: integridade, dedicação e dedicação ao objectivo, capacidade de agir e coragem, e não estou a falar de uma coragem exagerada que equivale à estupidez daqueles que viram a cabeça contra a parede. Deve conseguir a empatia das pessoas e ter boa e rápida percepção das pessoas.

Como e quando é que entrou na Mossad?

Quando era estudante, em Jerusalém, um amigo com quem dividia apartamento, e que trabalhava para o shabak (Serviço de Segurança Interna de Israel) pôs-me dentro da organização, por volta de 1957.

Qual era a sua especialidade?

Encontrar e activar agentes duplos.

O que é que atrai um agente desse género?

Dinheiro.

Os cifrões movem montanhas. É isso?

Tínhamos um agente sírio, localizado na Europa, que queria cada vez mais dinheiro. Mais, e mais. Cheguei a dizer-lhe: "Tu recebes quase o mesmo que eu!". A resposta que me deu diz muito: "Tu trabalhas para o teu país. Mas eu, não, eu sou um traidor do meu país!" Mas nem sempre o dinheiro falou mais alto. Lembro-me de um agente duplo, perto de Gaza, com quem eu tinha tanta confiança ao ponto de lhe ter dito para abrir a mala e tirar o dinheiro que quisesse. Ele recusava e insistia para que fosse eu a dar-lhe o montante.

Quando podemos dizer que uma operação é considerada falhada?

No momento que é descoberta.

O caso do espião Eli Cohen, portanto.

Sim. Foi um falhanço e um desastre.

Como é que se chegou a esse ponto?

Há um ditado que diz o seguinte: sempre que alguém não sai de casa não lhe acontece nada. Ir para a rua já é um risco.

Como foi a sua primeira experiência de agente?

Estava à espera de uma pessoa, que, afinal, não apareceu. Fui para o hotel, deitei-me na cama quando, passado pouco tempo, alguém bateu à porta. Levantei-me e, disse, em hebraico: "ken" (sim). Isso nunca se faz! (falar em hebraico). Foi o meu primeiro erro.

O que é que nunca se diz?

Se a pessoa estiver a sentir-se, por exemplo, farto, não pode dizer isso!

Primeiro o Estado. Depois, a família. A ordem é muito complexa.

Há coisas complexas. Coisas humanas. Coisas difíceis de serem pesadas. Mas, sem dúvida nenhuma, primeiro o Estado e, só depois, vem a família.

Qual é a garantia de que os agentes duplos não vão falar?

Essa é a arte. Perceber se as pessoas estão a mentir.

Com que frequência a arte falha?

Não aconteceu muitas vezes.

E agentes duplos apanhados?

Alguns. Houve uma pessoa da Argélia, que eu recrutei, e que era muito bom. Foi enviada ao Líbano onde a Fatah o apanhou e o matou.

Sente-se o quê?

Sentimos. Nós somos seres humanos.

Como é que entrava nos países árabes?

Com vários tipos de passaportes.

Onde esteve?

Irão, Síria, Líbano, fui um dos primeiros israelitas na Etiópia. Não integrei a Operação Moisés, de 1984 a 1985 (Evacuação secreta de judeus etíopes), mas quando foi preciso abrir as portas no Sudão, para que Israel, secretamente, evacuasse os refugiados, lá estava eu.

Qual foi o país mais difícil?

O problema não é o país, mas a sociedade. Quanto mais religiosa for a sociedade, mais difícil é entrar.

Quantas vezes teve medo?

Quem não tem medo não é ser humano! Tive medo, muitas vezes. Mas é um "medo" relativo. Há quem tenha medo e não consiga fazer nada. No mundo da Inteligência é preciso termos um caráter muito determinado e uma instrução apropriada para saber como controlar os medos e seguir em frente com a actividade que devemos realizar para que não fica exposta essa mesma actividade.

Quantas vezes esteve para ser apanhado?

Muitas vezes estive quase, quase, quase.

O que é que o salvou?

Ter a reacção certa na hora certa.

São treinados para não falar?

Os pilotos têm esse tipo de treino, o que podem dizer ou o que não podem dizer.

Até quando é que se aguenta?

Um dos treinos é ter informação fácil para deitar fora, para depois aguentar mais e não se chegar ao grau de a falar.

Parece ser impossível.

Eu creio que ninguém pode aguentar tortura e acaba por falar.

Os seus livros "Ana Kurdi", "Satanás grande, Satanás pequeno- Guerra e Fuga no Irão", "Labirinto no Líbano", passaram a censura da Mossad?

Todos. E todos tiveram autorização para ser publicados.

Conserva que espécie de rito de agente?

Quando estou, por exemplo, num café, nunca me sento com as costas para a porta. Preciso de olhar para a frente. E para os lados.