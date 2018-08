Aiatola Khamenei diz que Irão pode abandonar acordo nuclear

O aiatola anunciou que, se o acordo nuclear não beneficiar o Irão, não terá problemas em retirar o país do mesmo.

O aiatola do Irão, Ali Khamenei, anunciou que está pronto a abandonar o acordo nuclear se essa opção se mostrar necessária, depois dos EUA terem abandonado o mesmo. Estas declarações podem pôr em causa as negociações com as potências europeias.



"O acordo nuclear é um meio, não um objectivo, e se chegarmos à conclusão que isso não serve os nossos interesses nacionais, podemos abandoná-lo", terá dito Khamenei, citado no seu site oficial.



O líder supremo do Irão afirmou ainda que Teerão deve "desistir da ilusão" de que a Europa irá salvar o acordo.



As declarações surgem depois de uma reunião entre o presidente Hassan Rouhani e o gabinete e Khamenei.