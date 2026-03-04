Sábado – Pense por si

Guerra Médio Oriente

Ao minuto

Quinto dia de guerra: tudo sobre o conflito no Médio Oriente

Estados Unidos e Israel atacaram o Irão no fim de semana e o conflito alargou-se a outros países. Acompanhe aqui a guerra ao minuto.

Fumaça após um ataque aéreo israelita no Líbano
Fumaça após um ataque aéreo israelita no Líbano Foto AP/Bilal Hussein
Ao Minuto Atualizado Há 3 minutos
Há 42 minutos 04 de março de 2026 às 07:53 Afixado
autor SÁBADO

Quinto dia de guerra

- Na terça-feira, o Irão atacou uma base militar dos Estados Unidos no Bahrein com 20 drones e três mísseis e, no mesmo dia, a embaixada dos EUA na Arábia Saudita também foi atingida por drones. Como possível consequência deste último ataque, o jato de Cristiano Ronaldo (acionista da Medialivre) abandonou a Arábia Saudita a meio da noite e o país prometeu "responder" aos iranianos.

- Donald Trump mostrou-se desiludido com a falta de apoio do Reino Unido e Espanha e questionado se Reza Pahlavi, herdeiro da monarquia do Xá, seria uma opção para assumir a liderança do Irão não se mostrou entusiasmado com essa possibilidade.

- Após o ataque à base britânica em Chipre, França decidiu ajudar com o envio de sistemas antimísseis e antidrones e de uma fragata.

- Uma estação de televisão e rádio libanesas também foram atingidas

Há 14 minutos 04 de março de 2026 às 08:20
Lusa

Israel alertou população sobre ataques aéreos contra prédios no sul de Beirute

O Exército israelita alertou esta quarta-feira os moradores de três edifícios do sul de Beirute que vão ser alvos da aviação de combate, alegando que os prédios pertencem à milícia xiita Hezbollah. O porta-voz militar de Israel, Avichay Adraee, disse que os residentes devem afastar-se dos prédios "pelo menos 300 metros". Leia a notícia na íntegra.
Há 15 minutos 04 de março de 2026 às 08:20
autor Luana Augusto

Espanha responde a Trump: "A postura do governo resume-se a quatro palavras: Não à guerra"

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deu esta quarta-feira uma conferência de imprensa, depois de Donald Trump se ter mostrado desiludido pelo facto de o país não ter cedido as suas bases militares. Em declarações ao país, considerou que não se pode resolver uma ilegalidade com outra, recordando com isto o início da Primeira Guerra Mundial. "A postura do governo resume-se a quatro palavras: Não à guerra."

Pedro Sánchez referiu ainda que Espanha sempre defendeu os direitos dos outros países e que os Estados Unidos e Israel devem apostar na diplomacia. "A pergunta que se deve fazer é se Espanha está ao lado do direito internacional".

O primeiro-ministro atirou ainda a Trump e acusou o presidente norte-americano de não ter conseguido resolver realmente nenhum problema. 
Há 21 minutos 04 de março de 2026 às 08:14
autor Luana Augusto

Já morreram 1.097 civis, aponta grupo de direitos humanos

A agência de notícias Human Rights Activists News Agency, sediada nos EUA, já morreram 1.097 civis no Irão desde o início da guerra, incluindo 181 crianças menores de 10 anos.

O mesmo grupo afirmou que estão a ser investigadas centenas de mortes.
Há 42 minutos 04 de março de 2026 às 07:53
autor SÁBADO

Há 1 hora 04 de março de 2026 às 07:32
Lusa

Preço do petróleo Brent sobe mais de 2% na abertura e atinge os 83 dólares

O preço do petróleo Brent subiu esta quarta-feira ligeiramente mais de 2% na abertura, acumulando uma subida de mais de 12% nos últimos três dias de negociação, na sequência do conflito no Médio Oriente.

De acordo com os dados da Bloomberg analisados pela agência de notícias espanhola EFE, às 07h15 de hoje (06h15 hora de Lisboa), o petróleo Brent estava a subir 2,21%, atingindo os 83,20 dólares por barril.

O preço do crude está hoje a subir menos acentuadamente do que nas sessões anteriores: na terça-feira, fechou com uma subida de 4,71%, embora tenha atingido mais de 85 dólares por barril (níveis que não se viam desde julho de 2014) e na passada segunda-feira aumentado 7,26%.

Pode ler a notícia completa .
