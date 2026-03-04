Quinto dia de guerra: tudo sobre o conflito no Médio Oriente

Há 42 minutos 04 de março de 2026 às 07:53 AfixadoSÁBADO
Quinto dia de guerra- Na terça-feira, o Irão atacou uma base militar dos Estados Unidos no Bahrein com 20 drones e três mísseis e, no mesmo dia, a embaixada dos EUA na Arábia Saudita também foi atingida por drones. Como possível consequência deste último ataque, o jato de Cristiano Ronaldo (acionista da Medialivre) abandonou a Arábia Saudita a meio da noite e o país prometeu "responder" aos iranianos.
- Donald Trump mostrou-se desiludido com a falta de apoio do Reino Unido e Espanha e questionado se Reza Pahlavi, herdeiro da monarquia do Xá, seria uma opção para assumir a liderança do Irão não se mostrou entusiasmado com essa possibilidade.
- Após o ataque à base britânica em Chipre, França decidiu ajudar com o envio de sistemas antimísseis e antidrones e de uma fragata.
- Uma estação de televisão e rádio libanesas também foram atingidas
