Vox vai votar contra investidura de qualquer governo socialista

O partido Vox , de extrema-direita, conseguiu o dobro dos deputados comparado com o último ato eleitoral: conquistou 52 assentos com 15,1% dos votos, tornando-se a terceira força política. Santiago Abascal prometeu que ia trabalhar para construir o que chamou "uma alternativa patriota" para Espanha. Abascal considerou que o Vox não é um partido "chantagista", uma vez que não ser "subir a preço de um apoio para facilitar a governabilidade", e que caso seja impossível estabelecer novo acordo para governar e o país seja obrigado a repetir eleições pela terceira vez "vamos aproveitá-la novamente com mais força".

Santiago Abascal, líder do partido espanhol Vox , afirmou esta segunda-feira que vai votar contra qualquer proposta de Governo liderado pelos socialistas do PSOE . O partido, que se tornou nas eleições deste domingo na terceira força política do país, recusa-se a apoiar Sanchéz uma vez que "os espanhóis votaram em nós para que fossemos oposição".Numa conferência de imprensa esta tarde, Abascal afirmou que o seu partido nem sequer se vai abster, permitindo assim a investidura de um novo governo socialista no país. "Os espanhóis votaram em nós para que fossemos oposição. Votaremos contra qualquer Governo socialista. Não iremos votar a favor nem abster", apontou Abascal. "A responsabilidade é deles. Entendemos que muitas pessoas estejam de acordo e que não o escondam, porque partilham políticas que nós criticamos."