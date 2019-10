Os socialistas espanhóis ( PSOE ) são o partido com maior intenção de votos para as eleições de 10 de novembro, mas a sua vantagem continua a diminuir, mostrando que dificilmente o primeiro-ministro vai conseguir uma maioria parlamentar, revela uma nova sondagem.Segundo o estudo divulgado no jornal ABC, os socialistas podem vir a perder até cinco lugares no parlamento. De acordo com a sondagem citada pela Reuters, o PSOE e o Podemos devem conseguir 155 lugares, o que levaria Sanchez a tentar resgatar apoios junto dos separatistas e os nacionalistas para conseguir uma maioria. O parlamento espanhol tem 350 deputados, precisando um partido de 176 deputados para ter uma maioria.Já os partidos mais à direita, incluindo o Vox, de extrema-direita e com 13,5% das intenções de voto, conseguiriam 159 lugares se fizessem uma grande coligação (PP, Cidadãos e Vox). Este resultado do Vox, que pode eleger até 41 deputados (mais 17 do que em abril), tem sido justificado com a exumação de Franco, de acordo com o jornal El Mundo. A verificar-se este aumento, o Vox tornar-se-ia o terceiro maior partido espanhol, apenas atrás do PSOE e do PP.De acordo com esta sondagem, o PP pode conseguir 100 deputados (mais 34) e o Ciudadanos 17 (menos 40 do que em abril). O Podemos perde oito deputados, passando dos 42 para os 34.Para a sondagem foram questionadas 2.730 pessoas entre 21 e 24 de outubro, depois dos protestos na Catalunha contra a decisão do Supremo Tribunal de condenar os líderes independentistas a prisão e dias antes da exumação do corpo do ditador Franco.