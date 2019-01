O aeroporto suspendeu todas as partidas como "medida de precaução". A situação já está resolvida.

O avistamento de um drone levou outra vez o aeroporto de Heathrow em Londres, Inglaterra, a suspender todos os voos esta terça-feira. Por volta das 18h40, os voos voltaram a circular normalmente, de acordo com o The Telegraph.

Na conta oficial do aeroporto londrino, foi publicado um tweet a anunciar a situação: "Estamos a responder a um avistamento de um drone em Heathrow e encontramo-nos a trabalhar de perto com a Metropolitan Police para prevenir que haja qualquer ameaça para a segurança operacional".





We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 8 de janeiro de 2019







"Como medida de precaução, parámos todas as partidas enquanto estamos a investigar", escreveu ainda a direção do aeroporto.



De acordo com o site de controlo de voos FlightRadar, as aeronaves ainda têm permissão para aterrar no aeroporto. As partidas de voos é que estão suspensas até ordem em contrário.



A situação está a acontecer semanas depois de alguns drones vistos nas imediações da pista terem provocado o caos em Gatwick, o segundo aeroporto britânico depois de Heathrow, no final do mês de dezembro do ano passado. Mais de 100.000 passageiros foram afetados na altura.



Após o caso de Gatwick, o governo inglês implementou uma série de medidas no início deste ano para evitar situações similares futuras. As aeronaves não tripuladas (drones) ficaram proibidas de circular numa área de cinco quilómetros em redor dos aeroportos e a polícia vai poder aplicar multas até 100 libras (112 euros) se um utilizador destes aparelhos se recusar a pousá-lo ou não apresentar prova do registo.

Esta passará a ser requerida a detentores de drones cujos aparelhos pesem entre 250 gramas e 20 quilos, que também terão de passar por um teste de competências para os pilotar.