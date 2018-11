A primeira-ministra britânica escreveu uma carta onde diz ter cumprido o seu trabalho ao conseguir fazer aprovar o acordo para o Brexit com a União Europeia.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, escreveu uma carta aberta a todos os britânicos onde jurava ter, desde o início do seu mandato, fazer todos os possíveis para fazer cumprir o resultado do referendo que ditou o Brexit. E na missiva tudo parece bom para o Reino Unido, apesar de o documento agora assinado estar a ser altamente contestado no barlamento britânico. May diz que, finalmente, o Reino Unido volta a ter controlo sobre as suas fronteiras, dinheiro e justiça.



May chegou ao poder para substituir David Cameron que prometia que se demitiria na eventualidade de no Brexit ser aprovado. A actual primeira-ministra chegou então ao número 10 de Downing Street com uma missão clara: deveria conduzir o destino do Reino Unido nas negociações desta decisão única. "Desde o meu primeiro dia, sabia que tinha uma missão clara à minha frente, um dever a cumprir em vosso nome: honrar o resultado do referendo e assegurar um futuro melhor para o nosso país pela negociação de um bom acordo do Brexit com a União Europeia", escreveu May na carta divulgada através da rede social Twitter.



As negociações dos termos deste acontecimento único na história - até ao momento, nenhum país abandonou a União Europeia - começaram logo em 2016 e têm-se arrastado até que este fim-de-semana, os 27 membros restantes da UE aprovaram o acordo assinado com o Reino Unido, fechando um capítulo ditado pela vontade dos britânicos. "Durante as longas e complexas negociações que tiveram lugar no último ano e meio, nunca perdi de vista esse dever."



May lançou a carta acompanhada da hashtag #BackTheBrexitDeal (Apoiem o acordo do Brexit).





As negociações estiveram tremidas até este sábado, quando Espanha anunciou que não iria vetar o acordo do Brexit porque conseguiu fazer valer as suas exigências em relação a Gibraltar. O território que pertence ao Reino Unido não vai estar abrangido pelo mesmo acordo que as ilhas britânicas e todas as decisões em relação ao território dependerão de negociações directas a serem realizadas entre o Reino Unido e Espanha.

May reforça, na sua missiva, que, a partir de agora, o Reino Unido vai poder voltar a "tomar controlo das suas fronteiras e acabar com a livre circculação de uma vez por todas". Lembra ainda que desta forma, o Reino Uido se livra de pagar "anualmente à União Europeia", voltando a ter controlo do seu próprio dinheiro, anunciando ainda a vitória no sistema jurídico: "Vamos recuperar o controlo das nossas leis, acabando com a jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça no Reino e Unido"."Os cidadãos da União Europeia, que construíram as suas vidas no Reino Unido, terão os seus direitos protegidos, assim como os cidadãos do Reino Unido que vivam nos países da União Europeia", garantiu ainda a primeira-ministra do Reino Unido, acrescentando que os produtos alimentares vindos da Europa vão continuar a entrar facilmente nas fronteira britânicas e que haverá ainda uma cooperação internacional contra o terrorismo e o crime organizado.