Vodafone vai eliminar 1.130 postos de trabalho em Itália

"Este facto provocou uma forte contração de todo o setor de telecomunicações", acrescenta o documento.



A empresa reconhece que, como consequência desta situação, registou uma redução significativa no seu volume de negócios e faturação no ano passado.



A Vodafone acredita que a mudança para "modelos de negócios mais ágeis e digitais requer uma revisão da organização e uma simplificação radical do modelo operacional para continuar a investir, garantir a sustentabilidade futura e regressar ao crescimento".



Com esse objetivo, a Vodafone vai dialogar nos próximos dias com os representantes dos trabalhadores, para chegar a um acordo e reduzir 1.130 postos de trabalho.



No início de janeiro, a Vodafone Espanha também anunciou a abertura de um procedimento de despedimento coletivo que afetaria um máximo de 1.200 funcionários dos cerca de 5.100 existentes neste país (24%).

A empresa de telecomunicações Vodafone está a planear eliminar 1.130 postos de trabalhos em Itália, 15% dos seus funcionários no país, estando previsto o início das negociações com os sindicatos em breve, anunciou hoje a operadora.A Vodafone explicou a sua decisão em comunicado, referindo que faz parte de um novo plano industrial que é o resultado da "transformação estrutural do mercado e da drástica queda de preços devido à extraordinária pressão da concorrência, especialmente no segmento móvel".