Desde o início da crise independentistas da Catalunha, que os partidos separatistas liderados por Carles Puigdemont acusam Madrid de violar princípios democráticos ao dar ordem de prisão aos responsáveis pelo referendo que, dizem, ter sido realizado de forma pacífica e democrática.

Mas um relatório da Guardia Civil, divulgado hoje pelo El Confidencial, parece mostrar o oposto. A polícia espanhola registou mais de 300 incidentes violentos entre agressões, ameaças, propriedade destruída e corte de estradas entre 1 de Setembro e 30 de Novembro do ano passado protagonizados por membros de entidades e sindicatos independentistas.

O relatório inclui fotografias, vídeos e artigos de imprensa para enumerar as situações como a que ocorreu a 20 de Setembro de 2017 quando cerca de 2.000 pessoas se concentraram à frente do Departamento de Economia da Generalitat, em Barcelona, quando a Guardia Civil procedia a uma busca relacionada com o referendo marcado para 1 de Outubro. Segundo as autoridades, o protesto obrigou à evacuação da secretaria judicial para outro edifício, à presença de agentes até de madrugada e resultou em danos em várias viaturas da força policial.

O relatório indica ainda os casos em que agentes da Guardia Civil foram insultados, em Tarragona, quando retiravam um cartaz da fachada da esquadra de apoio ao referendo. E inclui as agressões com pedras e ameaças sofridas pelos agentes da Guardia Civil durante a tentativa de fechar as mesas de voto no dia do referendo por populares e também por agentes da Mossos d’Esquadra, a polícia catalã.

O relatório foi um dos indícios levados em conta pelo juiz do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para acusar Carles Puigdemont e os outros responsáveis catalães de sedição, um crime que implica alguma forma de violência.