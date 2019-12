Dois rapazes de 16 anos partilharam um vídeo onde aparecem a violar uma adolescente, em França . Colocaram o vídeo nas redes sociais e esta começou a ganhar dezenas de partilhas. Mal as autoridades se aperceberam do vídeo apelaram a todos os utilizadores de redes sociais para não partilharem o mesmo, ao mesmo tempo que tentavam retirar o vídeo de circulação.A ministra da Igualdade em França disse que as redes sociais devem fazer um trabalho mais eficaz a garantir que o conteúdo ilegal é retirado das plataformas.Os rapazes foram identificados pela polícia e detidos. Um deles entregou-se voluntariamente numa esquadra de Paris. O segundo foi detido poucas horas depois. Durante o fim-de-semana foram questionados e acusados com violação e partilha de imagens violentas e degradadas. "Mal ouvi falar disto, contactei imediatamente o Twitter para que retirasse este vídeo", disse a ministra da igualdade francesa, Marlène Schiappa, mas que entretanto já dezenas de partilhas haviam sido feitas."Apesar de serem adolescentes, isso não pode servir como desculpa", disse a ministra Marlène Schiappa. "O respeito pelas mulheres deve aplicar-se a todas as idades e a todas as partes."Já o Twitter disse, em resposta ao jornal britânico The Guardian que todas as "ameaças de violência, objetificação de pessoa de uma maneira sexual explícita, constituem violações das regras do Twitter e não têm o lugar no serviço". A rede social acrescentou que tem uma "tolerância zero para aquele tipo de conteúdos e que tomou ação mal soube do caso".