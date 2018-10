Isco ficou farto de andar de um lado para o outro dentro de um porta-bagagens. Munido de uma mala com roupa para 15 anos, entregou-se depois de dois anos de fuga.

Francisco Tejón Carrasco, um dos maiores narcotraficantes de Espanha, surpreendeu as autoridades ao entregar-se. Mas ainda deixou os agentes mais espantados com a justificação para o fazer: "Disse-nos que estava farto de ir de um lado para o outro no porta-bagagens de um carro e de movimentar-se com um capacete de mota, escondido como um rato."



Quem o diz é fonte policial, ao jornal ABC. Com o irmão, Antonio, Isco formava o clã dos Castaña, responsável por 60% do tráfico do haxixe que entra em Espanha.



Antonio já foi preso e sobre Isco, recaía um mandado de busca e captura desde Outubro de 2016. Contudo, o traficante conseguia ludibriar as autoridades. Até ao dia em que se entregou, munido de malas com roupa para quinze anos, indica o ABC.

A fortuna dos Castaña é de 30 milhões de euros, estima-se.



Isco entregou-se às autoridades no mesmo mês em que surgiu num videoclipe de reggaeton, com o músico Clase A. O músico cubano prestou esclarecimentos às autoridades, dizendo não saber que Isco era narcotraficante: só o conheceu quando foi contratado para actuar na primeira comunhão do filho do espanhol.