As autoridades detiveram um vegano francês que escreveu no Facebook ter "zero de simpatia" pelo funcionário do Supermercado U, em Trèbes, que trabalhava no talho e que foi uma das vítimas do atentado terrorista do passado dia 23 de Março.

O comentário, entretanto apagado, pode estar integrado no crime de defesa do terrorismo, que acarreta uma pena máxima de cinco anos de cadeia e uma multa de 75 mil euros.

A queixa foi apresentada pela Federação de Talhantes franceses e surge dois dias depois de um outro homem, de extrema-esquerda ter sido condenado a um ano de pena suspensa por ter saudado a morte do polícia Arnaud Beltrame, que também morreu no mesmo ataque.

No passado dia 23 de Março, o francês de origem marroquina Radouane Lakdim matou quatro pessoas durante um sequestro em Trèbes. Ontem, o país prestou homenagem ao polícia que salvou a vida de uma das reféns e que acabou morto pelo atacante.