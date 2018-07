A associação Terminar com o Abuso no Clero (ECA, na sigla em inglês), é uma organização mundial de activistas que querem obrigar a Igreja católica a acabar com o abuso clerical a menores e ao mesmo tempo conseguir justiça para as vítimas destas práticas. A ECA pretende ainda "terminar com o mecanismo da Igreja que permite o abuso sexual".

Miguel Ángel Hurtado tinha 16 anos quando foi vítima de abusos sexuais por parte de um sacerdote, em Barcelona, Espanha. Quando cresceu formou-se e tornou-se psiquiatra, dedicando a sua vida a defender as vítimas de abuso sexual. Já Peter Saunders, outro dos membros, criou, com a ajuda do Papa Francisco, a Comissão Anti-Pederasta, mas abandonou o organismo, acusando-o de querer esconder os abusos a crianças.

Ao todo são activistas de 15 países que fazem parte da ECA e que tentam combater o abuso no seio da Igreja Católica.

As manifestações já são públicas. No passado mês de Junho, a organização manifestou-se nas ruas de Genebra, quando o Papa visitou a cidade. Durante a manifestação, a associação denunciou a passividade do Vaticano em implementar uma política que impedisse abusos a menores.

Um relatório revelado pela Associated Press esta semana mostrava que o Vaticano não tem qualquer política para proteger os menores dos sacerdotes e não obriga a que seja denunciada à polícia, apesar de, em 2011, o Vaticano ter ordenado a todas as conferências episcopais a elaborar directrizes para evitar este tipo de abusos.

"Não basta que o Papa peça perdão às vítimas, em nome da Igreja", é necessário implementar medidas para que não torne a acontecer, refere Miguel Ángel Hurtado. "A nível pessoal, se me pedisse perdão, como fez com outras vítimas, respondia que estava disposto a aceitar o seu pedido de desculpas, mas que para se penitenciar teria de aceitar as recomendações das Nações Unidas, disse em tom humorado ao El País.