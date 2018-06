Vários líderes europeus de países vão reunir-se em Bruxelas este domingo. Os líderes dos países da União Europeia mais afectados por questões migratórias deverão marcar presença na mini-cimeira.Um estudo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados informa que nunca houve tantos refugiados e deslocados no mundo. Ao todo, são mais de 68 milhões de pessoas que foram obrigadas, por vários motivos, a abandonar as suas casas, ou os seus países de origem.Itália deverá ser um dos temas quentes em discussão, já que a recém empossada adminsitração italiana fez campanha contra a emigração. Matteo Salvini, vice-primeiro ministro e ministro do interior italiano, anunciou quer quer fazer recenseamento dos ciganos e expulsar quem não é italiano do país."Aqueles que forem italianos infelizmente teremos que deixar ficar", disse Santini em declarações à estação televisiva TeleLombardia, referindo-se aos cidadãos de etnia cigana.O ministro disse ainda que está a preparar "um dossier sobre a questão dos ciganos em Itália", para saber "quem, como e quantos são". Salvini criticou na televisão local a atuação do ex-ministro Roberto Maroni, afirmando que "nada foi feito" nesta matéria e, por isso, agora vive-se "o caos".A cimeira foi anunciada por Jean-ClaudeJuncker um dia depois dos EUA terem anunciado que iriam abandonar o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.