Várias pessoas esfaqueadas em Haia, na Holanda

Steekincident met meerdere gewonden aan de #GroteMarktstraat in #DenHaag. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Meer info volgt via dit kanaal. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019





A polícia holandesa deu conta de vários feridos num esfaqueamento em Haia, na Holanda. O suspeito está em fuga.O incidente aconteceu em Grote Marktstraat, uma das principais zonas comerciais da cidade.Esta rua estava particularmente cheia devido ao evento da Black Friday. O suspeito ainda está em fuga. As autoridades procuram um homem, entre os 45 e 50 anos, que estava vestido com um fato de treino cinzento.O incidente acontece horas depois de um homem ter esfaqueado várias pessoas na Ponte de Londres, em Inglaterra. Duas pessoas morreram e o suspeito foi abatido pelas autoridades britânicas.Várias ambulâncias ocorreram ao local. Civis afirmam que três pessoas ficaram feridas na sequência do ataque.