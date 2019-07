No entanto, como lembra o jornal Jornal de Notícias, existe um Plano de Contingência para apoiar a conclusão dos estudos dos alunos que na altura em que se der o Brexit se encontrem naquele país.



A Universidade do Minho recebeu informações da Agência Nacional Erasmus+ de que "apenas os períodos de intercâmbio iniciados até 29 de março de 2019 teriam enquadramento" no programa de intercâmbio. No entanto, mais tarde, esse período foi alargado para outubro, portanto a decisão tomada pelos serviços académicos foi de não aceitar inscrições de alunos no ano letivo 2019/2020.



Ainda de acordo com aquele jornal, há, de momento, 18 candidaturas para o próximo ano letivo na Universidade do Porto, à espera de uma aprovação. A reitoria aceitou essas mesmas candidaturas, mas deixou a ressalva de que não sabe se as mesmas vão poder avançar. Lisboa e Coimbra também não sabem ainda como hão-de agir.



Dados de março de 2019 revelaram que havia 14 mil jovens europeus a estudar no Reino Unido.

O (longo) processo do Brexit está a deixar em suspenso as candidaturas de estudantes para o programa universitário de intercâmbio Erasmus com destino ao Reino Unido. A Universidade do Minho já travou mesmo as candidaturas para universidades britânicas e os estabelecimentos de Lisboa, Porto e Coimbra estão também com dúvidas se devem aceitar estas candidaturas. A Agência Nacional Erasmus+ lembra que o Reino Unido continua a fazer parte da União Europeia até que o Conselho Europeu decida que não.Mas, mesmo apesar deste pormenor referido pela Agência Nacional Erasmus+, os reitores de várias instituições de ensino superior temem que os acordos entre universidades nacionais e as do Reino Unido caiam e que os financiamentos deixem de chegar. O programa Erasmus permite a alunos universitários estudarem no espaço europeu e é financiado, em parte pela Comissão Europeia. Mas a saída do Reino Unido da União Europeia (o Brexit) pode vir a alterar o programa Erasmus e os subsídios para estudar naquele país podem mesmo deixar de existir.