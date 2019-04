Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia a 27 acordaram esta terça-feira em conceder uma nova extensão para a saída do Reino Unido (Brexit) até 31 de outubro de 2019, revelaram fontes diplomáticas conhecedoras do processo e citadas pelos órgãos de comunicação social europeus.

Esta terça-feira, May já reuniu com a chanceler alemã, Angela Merkel, na procura de apoio para a extensão do prazo.