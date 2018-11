As duas partes terão chegado a um "acordo técnico" relativamente ao que vai acontecer à fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. May convocou conselho de ministros.

O Reino Unido e a União Europeia terão chegado a um acordo relativamente ao que acontecerá à fronteira entre Irlanda do Norte e República da Irlanda depois do Brexit, segundo a televisão pública irlandesa. Este tema era um dos que causava maior impasse nas negociações entre ambas as partes.



Segundo a BBC, a primeira-ministra britânica, Theresa May, convocou um conselho de ministros para esta quarta-feira. A primeira-ministra pode ter conseguido chegar a um consenso com a UE, mas cabe ao Parlamento britânico decidir se irà em frente com este acordo, ou não.



A editora de política da BBC, Laura Kuenssberg, escreveu no Twitter: "Fontes confirmam que o texto do negócio de divórcio foi acordado a um nível técnico. Conselho de minsitros vai reunir amanhã de manhã... Pode sair uma confirmação oficial em breve".





A BBC noticia ainda que as duas partes têm um compromisso a "nível técnico" e que a primeira-ministra agendou um conselho de ministros para quarta-feira à tarde.Segundo o editor político do The Sun, os ministros vão ser chamados um a um esta noite ao número 10 de Downing Streetpara se inteirarem do documento antes do conselho de ministros. "O jogo final está a começar", afirmou Tom Newton Dunn.Os responsáveis pela negociação do Brexit dos vários estados-membro da União Europeia vão reunir-se igualmente esta quarta-feira para discutirem o documento que pode ajudar a abrir o caminho para um acordo final, avança a Reuters.