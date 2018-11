A Suíça vai votar em referendo, este domingo, sobre um assunto que está a dividir o país: se se devem garantir ou não subsídios aos agricultores que deixam os cornos das suas vacas e cabras crescer de forma natural, em vez de os retirar artificialmente.

De acordo com a Reuters, o referendo foi iniciado pelo criador Armin Capaul, de 66 anos. O homem, que se descreve a si mesmo como um "rebelde", diz ter "ouvido" as suas vacas, o que inspirou a campanha que dura há nove anos. Capaul luta para conseguir dinheiro que cubra os custos do espaço a mais que os animais com cornos precisam para pastar, quando comparados com o gado sem cornos.

Armin Capaul

"Devemos respeitar as vacas como elas são. Deixem-nas com os seus cornos. Ao olhar-se para elas, ficam de cabeça levantada e orgulhosas. Quando se removem os cornos, são infelizes", lamentou Capaul, em conversa com a agência noticiosa.

Três quartos das vacas suíças, um símbolo nacional e que atrai turistas, ou sofrem a remoção dos cornos ou são alvo de modificações genéticas nascendo sem eles. Capaul crê que os cornos ajudam os animais a comunicar e a regular a temperatura corporal, por isso, pede um subsídio anual de 190 francos suíços (168 euros) por cada animal munido de cornos.

A Reuters adianta que é provável que os opositores da prática de retirar os cornos votem a favor de Capaul. Os bezerros são sedados e a zona onde deveriam crescer os cornos é queimada com um ferro quente.





Veterinário retira cornos a bezerro

Apesar de os críticos dizerem que é doloroso e contra a Natureza, os apoiantes comparam a prática a castrar gatos e cães.

O governo suíço diz que os gastos com a medida são demasiado pesados. Alguns agricultores também preferem que as vacas e cabras fiquem sem cornos, porque se podem magoar umas às outras e aos humanos.