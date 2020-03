NEW: The Turkish authorities have sent us this video which they claim was filmed at 0726 this morning off Bodrum. It shows Greek coastguard carrying out ‘pushbacks’ of migrant dinghies. Shots are also fired into the water. More @SkyNews pic.twitter.com/GrlXGNIRTt — Mark Stone (@Stone_SkyNews) March 2, 2020

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, abriu os portões que impediam os refugiados de fugir da Turquia e passassem para a Europa, sendo a Grécia a primeira barreira. Esta segunda-feira uma criança morreu depois de um barco se ter afundado ao largo da ilha grega de Lesbos, a primeira morte desde o anúncio do chefe de estado turco. A criança afogou-se ao largo da ilha grega de Lesbos."Os médicos apressaram-se para salvar a criança, mas não foi possível", disse ao jornal britânico The Guardian a polícia de Lesbos que revelou ainda que o menino de quatro anos morreu depois do barco de plástico onde seguia ter virado, deitando ao mar dezenas de pessoas. De acordo com a mesma fonte, foram os tripulantes do barco que o viraram de propósito para que pudessem ser salvos e levados para terra. No domingo, havia vários relatos de barcos com refugiados parados no meio da curta travessia, em águas territoriais gregas, com lanchas da polícia marítima também paradas, sem os ajudar.Nos últimos dias, dezenas de barcos têm sido avistados junto das ilhas gregas mais perto da Turquia, esperando uma hipótese de conseguir atracar. Ainda hoje, vídeos da Guarda Costeira grega mostravam um barco de plástico onde seguiam vários refugiados a ser confrontado com uma embarcação da polícia marítima. Deste segundo barco encarregue de travar a chegada dos migrantes foram disparados inclusivamente tiros, como mostra o vídeo abaixo. O exército anunciou "exercícios com balas reais" na ilha de Lesbos e na fronteira terrestre com a Turquia.Nos últimos dias os refugiados na Turquia têm sido provocados de forma a fugirem para a Grécia através da fronteira terrestre no rio Evros ou em direção às ilhas gregas de Lesbos, Quios ou Samos. Estas tentativas de chegar a terra levaram muitos habitantes locais a formar grupos que impeçam barcos de atracar. Houve até relatos de uma embarcação onde seguiam crianças e uma mulher grávida que foi impedido de chegar a terra. Grupos agrediram jornalistas e partiram o seu equipamento e impediram trabalhadores humanitários de desempenharem as suas funções.No fim-de-semana, a Grécia bloqueou a entrada de quase 10 mil migrantes provenientes da TurquiaO primeiro-ministro grego tinha avisado este fim-de-semana que estava a ponderar suspender a possibilidade de quem chega pedir asilo no país. Esta declaração de princípio originou críticas do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), que diz que "não há qualquer base legal nem na convenção do estatuto e refugiados nem na lei de asilo da União Europeia para uma suspensão na receção de pedidos de asilo"."Vão ser milhões em breve. A época de sacrifícios só de um lado acabou", disse Erdogan, garantindo que vai continuar a deixar que os refugiados entrem na Europa e há mesmo relatos de que terá fretado autocarros para levar estes migrantes até à fronteira, para acelerar o processo. "O que é que andamos a dizer há meses? Que se isto continuasse, seríamos obrigados a abrir as nossas portas. Não acreditaram em nós", disse Erdogan durante um discurso em Istambul onde anunciou a abertura dos campos.Os Médicos Sem Fronteiras dizem que estas medidas "só vão levar a mais caos, mortes no mar, escalada de violência e um desastre humanitário ainda maior".A Turquia alberga atualmente 3.5 milhões de refugiados sírios e centenas de migrantes e refugiados da Ásia, África e Médio Oriente usam o país como ponto de trânsito para alcançar a Europa através da Grécia.Os dados mais recentes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Grécia tem atualmente 115 mil refugiados e com pedidos de asilo.