Uma candidatura surpresa à liderança do partido de Merkel

Já é conhecido o nome do primeiro candidato oficial à liderança dos democratas-cristãos (CDU) da Alemanha. Trata-se de Norbert Röttgen, atual presidente do comité parlamentar de Negócios Estrangeiros do Bundestag (câmara baixa do parlamento germânico).

Röttgen é advogado e deputado desde 1994, tendo sido ministro do Ambiente entre 2009 e 2012. Em conferência de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, Röttgen explicou que se candidata por pretender afirmar a CDU como "o partido do centro", justificação que se posiciona para dar seguimento ao perfil moderado defendido pela própria Merkel.

Próximo de Merkel, tendo integrado o segundo governo chefiado pela chanceler, Norbert Röttgen decidiu depois candidatar-se a primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestefália, tendo registado um dos piores resultados de sempre da CDU no estado mais populoso da Alemanha.

O anúncio desta candidatura surge uma semana depois de Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) ter anunciado que não irá candidatar-se a chanceler da Alemanha nas eleições de 2021 e que sairá da liderança da CDU. AKK venceu as últimas eleições internas, beneficiando do apoio que a chanceler Angela Merkel lhe conferiu.

Na corrida pela liderança dos conservadores alemães deverão também entrar os dois candidatos derrotados na eleição interna de 2018 que confirmou AKK como presidente da CDU e que representam a ala mais conservadora do partido: o ministro da Saúde Jens Spahn e o antigo rival de Merkel, Friedrich Merz.

O atual líder do estado da Renânia do Norte-Vestefália, Armin Laschet, é também apontado como provável candidato no congresso que deverá ter lugar por altura do próximo verão.