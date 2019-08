Um morto e oito feridos em incêndio num hospital em França

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas esta madrugada num incêndio de um anexo do hospital Henri-Mondor de Créteil, em Paris.A vítima mortal, uma mulher, foi encontrada num elevador, explicou à rádio France Info uma fonte dos bombeiros, que resgataram várias pessoas pelas escadas que montaram para acederem ao prédio de dez andares.Quatro dos feridos são bombeiros.Apesar da violência do fogo e da sua proximidade, a unidade de saúde não foi afetada na sua atividade e não foi necessário deslocar os doentes.As causas do incidente que obrigou a mobilizar cerca de 100 bombeiros são desconhecidas.