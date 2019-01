Um em cada 20 britânicos não acredita que o Holocausto tenha acontecido

Estudo mostra ainda que cerca de um quinto dos britânicos acredita que apenas dois milhões de pessoas morreram, quando os números apontam para os seis milhões.

Um em cada vinte britânicos (5%) não acredita que o Holocausto tenha acontecido. E cerca de 8% pensa que a escala do genocídio foi exagerada.



As conclusões constam num estudo feito divulgado este domingo, Dia do Memorial do Holocausto, encomendado pelo Fundo do Dia do Memorial do Holocausto, um organismo com fundos do governo britânico.



Cerca de metade dos inquiridos afirmaram não saber quantos judeus foram assassinados durante o Holocausto e 20% afirmou que o número era mais baixo do que o real. Um dos números mais apontados foi o de dois milhões de pessoas que terão morrido. Na verdade, pelo menos seis milhões de pessoas morreram.



Um outro inquérito feito em sete países europeus em novembro do ano passado mostrava que uma em cada três pessoas não sabiam quase nada sobre o Holocausto e 5% revelou nunca ter ouvido falar sequer falar sobre o tema.



Em França, 20% das pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos, afirmou nunca ter ouvido falar do Holocausto. Na Áustria, esse número reduzia para 12%.